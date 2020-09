Shell schrapt duizenden banen om kosten te besparen

Gepubliceerd op | Views: 3.198

LONDEN (AFN) - Shell schrapt de komende tijd 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend in een tussentijdse handelsupdate, vooruitlopend op de kwartaalcijfers.

In het aantal banen dat Shell schrapt zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

Britse media schreven eerder deze week al dat er duizenden banen op de tocht stonden bij Shell als gevolg van een versimpeling van de bedrijfsstructuur. Vooral bij de tak voor olie- en gasproductie wil Shell de kosten duidelijk verlagen, ook vanwege de overgang van de samenleving naar hernieuwbare energie. Bij het Brits-Nederlandse concern werken wereldwijd ongeveer 83.000 werknemers.

Shell maakte verder bekend dat voor het derde kwartaal op een productie wordt gerekend van het equivalent van 2,15 miljoen tot 2,25 miljoen vaten per dag. Dat is inclusief een impact van 60.000 tot 70.000 vaten per dag door productieverstoringen vanwege orkanen in de Golf van Mexico, aldus het bedrijf. De productie van gas ligt in het derde kwartaal naar verwachting op het equivalent van 820.000 tot 860.000 vaten per dag.

Het concern zegt verder dat de lagere prijzen in het derde kwartaal een aanzienlijke impact zullen hebben op de marges bij lng, vloeibaar gemaakt aardgas. Daarnaast waarschuwt Shell dat de marges bij raffinage significant lager zullen zijn dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Shell komt op 29 oktober met cijfers over het derde kwartaal.