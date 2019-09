'Grote sjoemelzaak Volkswagen voor de rechter'

Gepubliceerd op | Views: 661 | Onderwerpen: autoindustrie

BERLIJN (AFN/RTR) - Volkswagen maakt zich op voor de grootste juridische claim in zijn soort in de Duitse geschiedenis. Dat zou een nieuw hoofdstuk zijn in de affaire met sjoemeldiesels, die de onderneming al meer dan 30 miljard dollar heeft gekost, aldus zakenkrant Financial Times.

Meer dan 400.000 Duitse autobezitters hebben zich aangemeld in een collectieve zaak, die volgens kenners vier jaar zou kunnen duren. Het definitieve aantal wordt maandag, na de eerste mondelinge zitting in de zaak, duidelijk.

De mogelijkheid tot een collectieve zaak werd in Duitsland in de nasleep van 'Dieselgate' geïntroduceerd, om de druk op het juridische systeem te verminderen. In de nasleep van de onthullingen van wangedrag bij Volkswagen in 2015 overspoelden tienduizenden consumenten namelijk de meer dan honderd regionale rechtbanken in het land met individuele claims.