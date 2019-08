Unilever shopt in Bolivia

Gepubliceerd op | Views: 386

ROTTERDAM (AFN) - Consumentengoederenmaker Unilever heeft het grootste deel van zijn Boliviaanse branchegenoot Astrix overgenomen. Dat bedrijf maakt onder meer schoonmaakmiddelen, onder de merknaam Ola, en verzorgingsproducten. Astrix heeft na de verkoop alleen nog een kleine voedingsmiddelentak.

Astrix is de marktleider in het Zuid-Amerikaanse land op het gebied van afwasmiddel, wasverzachter, schoonmaakmiddelen voor het toilet en reinigingsproducten voor harde oppervlakken. De verzorgingsproductendivisie maakt onder meer producten voor baby's en huidverzorging, maar is veel kleiner.

Unilever maakte geen financiële details van de overname bekend.