Ajax treft Bayern München in Champions League

Gepubliceerd op | Views: 501

MONACO (AFN) - Ajax speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München, Benfica en AEK Athene. Bayern, kampioen van Duitsland, geldt als meest aansprekende opponent. Coach Erik ten Hag werkte eerder bij de amateurtak van die club.

Ajax komt in München ook Arjen Robben tegen. In de groepsfase van de Champions League speelden de Amsterdammers in 2004-2005 voor het laatst tegen de Duitsers. Bayern won thuis ruim (4-0), in Amsterdam werd het een gelijkspel (2-2).

Benfica is de nummer twee van het afgelopen seizoen in Portugal, AEK de kampioen van Griekenland.

Ajax bereikte het hoofdtoernooi van de Champions League door drie voorronden te overleven, tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev.