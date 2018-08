Princen nieuwe commissaris van BinckBank

Gepubliceerd op | Views: 568 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Jeroen Princen is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van onlinebroker BinckBank. Dat gebeurde donderdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Princen is advocaat van beroep en is benoemd tot het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2022. Hij was eerder onder meer een van de curatoren bij de afwikkeling van het faillissement van Imtech.