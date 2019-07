'Delivery Hero heeft geen trek in Just Eat'

Gepubliceerd op | Views: 776

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero ziet geen heil in een overnamestrijd om de Britse branchegenoot Just Eat. Dat zei Delivery Hero-baas Niklas Östberg in een reactie op speculaties over een mogelijke biedingstwist met het Nederlandse Takeaway.com

Takeaway bereikte eerder een principeakkoord voor de overname van Just Eat. Met die deal is een bedrag van omgerekend 5,6 miljard euro. Delivery Hero werd door kenners genoemd als partij die zich in een overnamestrijd om de Britten zou kunnen mengen.

Östberg zei echter dat Delivery Hero geen fusies of overnames nodig heeft om succesvol te zijn, waarmee hij die geruchten de kop indrukte. Hij meent dat Delivery Hero genoeg potentie heeft om te groeien op eigen kracht. Delivery Hero wist in het tweede kwartaal zijn omzet nog te verdubbelen. Aan het bedrijf, dat een notering in Frankfurt heeft, hangt inmiddels een prijskaartje van ruim 8,1 miljard euro.