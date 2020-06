Bever Holding blijft bezig met zoektocht naar accountant

Gepubliceerd op | Views: 312

WASSENAAR (AFN) - Het beursgenoteerde vastgoedfonds Bever Holding blijft bezig met de zoektocht naar een accountant voor de controle van de jaarrekening 2019, nadat vijf accountantsorganisaties, waaraan was gevraagd of ze hiervoor een offerte wilden uitbrengen, lieten weten niet met Bever in zee te willen gaan. Zij worden nu opnieuw benaderd door Bever.

De raad van commissarissen en directie van het bedrijf hebben contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of zij een bemiddelende rol konden spelen om uit de impasse te komen. Beide organisaties hebben aangegeven geen formele rol te kunnen hebben in dit proces. Wel werd geadviseerd om opnieuw contact op te nemen met de betreffende accountantsorganisaties om te vragen onder welke omstandigheden of voorwaarden de opdracht wel aanvaard zou kunnen worden.

Bever heeft dus wederom PricewaterhouseCoopers Accountants, Ernst & Young Accountants, KPMG Accountants, BDO Accountants en Mazars benaderd om te vragen of ze alsnog een offerte willen uitbrengen en indien ze dat niet zouden willen onder welke voorwaarde dit eventueel wel zou kunnen. Op dit moment wacht Bever reacties van de kantoren af.

Het vastgoedfonds zal zo spoedig mogelijk verdere mededelingen doen over de ontstane situatie, de publicatie van de jaarrekening 2019 en een mogelijke aandeelhoudersvergadering.