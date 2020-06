Britse economie kromp nog harder dan gedacht

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN) - De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het eerste kwartaal nog sterker gekrompen dan in eerste instantie werd gemeld. In een definitieve meting stelt het Britse nationale statistiekbureau nu een krimp van 2,2 procent vast ten opzichte van het voorgaande kwartaal vast.

In een eerdere raming in mei gaf het statistiekbureau nog aan dat het Britse bruto binnenlands product met 2 procent was gekrompen. Door de beperkende maatregelen die in maart werden ingevoerd vanwege het nieuwe coronavirus, kwam evenals in andere landen een groot deel van de economie stil te liggen. Op jaarbasis was er sprake van 1,7 procent economische krimp, tegenover de eerder gemelde 1,6 procent krimp.