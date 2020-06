Verlies voor Kardan in eerste kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 3,8 miljoen euro. Dat kwam vooral door rentebetalingen op schulden. Positieve wisselkoerseffecten konden de negatieve effecten van de schuldbetalingen enigszins compenseren.

Kardan maakte onlangs bekend binnenkort te verdwijnen van de beurs in Amsterdam. Met het opheffen van de notering wil het bedrijf kosten besparen en de eigen activiteiten vereenvoudigen. Beursuitbater Euronext Amsterdam is akkoord gegaan met de stap en de notering eindigt per 30 juli.