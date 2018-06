Tata Steel en ThyssenKrupp rond met staalfusie

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: staal

ESSEN/IJMUIDEN (AFN/DPA/RTR) - De fusie tussen de Europese divisies van de staalfabrikanten ThyssenKrupp en Tata Steel is beklonken. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Duitse staalfabrikant ThyssenKrupp zijn akkoord gegaan met het samenvoegen van de staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel Europe, waar het voormalige Hoogovens onder valt.

De formele ondertekening van de deal wordt spoedig verwacht. Het is de grootste Europese staaldeal sinds de overname van Arcelor door Mittal in 2006, waaruit staalgigant ArcelorMittal werd gevormd. Mededingingsautoriteiten moeten zich overigens nog wel over de transactie buigen.

Het Indiase Tata Steel, moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, en het Duitse industrie- en staalconcern ThyssenKrupp maakten in september vorig jaar hun plannen wereldkundig om hun staalactiviteiten in Europa samen te voegen. De combinatie, die de naam Thyssenkrupp Tata Steel krijgt, heeft circa 48.000 medewerkers en een omzet van 15 miljard euro.

De bedrijven verwachten 400 miljoen tot 500 miljoen euro te kunnen besparen, onder meer door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen. In Nederland bereikte Tata Steel een akkoord met de bonden, nadat duidelijk werd dat hier er hoogstens vierhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en in IJmuiden waren grote zorgen, vooral vanwege het banenverlies. Er zijn toezeggingen gedaan dat er geen gedwongen ontslagen volgen.

Eerder deze week werd al duidelijk dat de werknemers van beide bedrijven akkoord gingen met de deal, nadat ze voldoende waarborgen kregen over werkgelegenheid en toekomstige investeringen. Vrijdagochtend stemde de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland in met de samensmelting. Daarmee werd het laatste grote obstakel voor de fusie genomen. De directie kwam tegemoet aan voorwaarden over onder meer de relatief zelfstandige positie van de Nederlandse activiteiten. Ook is toegezegd dat er in IJmuiden zal blijven geïnvesteerd.

In het geval van een beursgang van het samenwerkingsverband, is overigens afgesproken dat Thyssenkrupp een aandeel heeft van 55 procent en Tata 45 procent.