Lege beurshuls Docdata in handen TIOC

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De omgekeerde overname van de lege beurshuls Docdata door The Internet of Cars (TIOC) is afgerond. Dat maakte Docdata vrijdag bekend.

Het overnamebod van 0,20 euro per aandeel werd in oktober vorig jaar aangekondigd. TIOC kreeg daarmee uiteindelijk ruim 52 procent van de aandelen in handen.

TIOC wil op termijn via een app diensten leveren aan met het internet verbonden auto's. Daarmee zouden automobilisten onder meer brandstof- en parkeerkosten moeten kunnen afrekenen.