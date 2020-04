IEX Group profiteert van groeiend aantal premium-abonnees

IEX op de AMS? (bron: 'Rabo TraderMonitor') ok, heel erg flauw, sorry ;-)



Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit mijn kijk op jullie dienstverlening toch wat veranderd. Ik vind het ronduit zijn charme hebben dat een organisatie die zich probeert in te zetten voor de beleggers zelf ook op de beurs actief is (sort off... weinig beweging te zien aldus Rabo, Microsoft & Google). Naja, in ieder geval aanwezig is om het zo maar te stellen.



Ik overweeg momenteel heel serieus om ook abonnee te worden en heel misschien dat ik ook een klein belang ("micro belang?" :))) in aandelen neem (indien mogelijk, volgens de Rabo kan ik een kooporder invoeren. Ziet er qua stats niet lucratief uit maar.... we'll see).



Maar ik vond dit wel strak om te lezen.. jullie zijn duidelijk geen bedrijfje of organisatie wat "even leuk beleggertje gaat spelen", er is immers ook een eigen belang.