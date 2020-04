Groter verlies voor Kiadis Pharma in 'transformatiejaar'

Gepubliceerd op | Views: 561

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft in 2019 grotere verliezen in de boeken gezet dan een jaar eerder. Volgens topman Arthur Lahr moet het afgelopen jaar gezien worden als "transformatiejaar" voor de biotechnoloog. Kiadis staakte in november per direct de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel, ATIR101, en besloot zich in plaats daarvan volledig toe te leggen op toepassingen voor zogeheten natural killer cells.

Dit alles leidde tot een operationeel verlies van 73,2 miljoen euro, wat neerkomt op een verslechtering met 48 miljoen euro. Onder de streep was sprake van een verlies van 52,6 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een nettoverlies van 29,8 miljoen euro werd neergezet.

ATIR101 was bedoeld als veelbelovend middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Bij beenmertransplantaties kunnen erg heftige en gevaarlijke auto-immuunreacties optreden doordat wittebloedcellen van de donor het lichaam van de ontvanger aanvallen. ATIR101 moest daarbij helpen. Na slecht nieuws van de Europese toezichthouder zag Kiadis geen heil meer in zijn aanvankelijke paradepaardje. Volgens de EMA was de aangeleverde informatie, die moest leiden tot toelating op de Europese markt, onvoldoende.

De onderneming besloot te reorganiseren en zich te "heroriënteren" op zijn NK-celtherapieplatform, wat potentie zou hebben voor de behandeling van tumoren bij een brede groep patiënten. Kiadis kreeg deze activiteiten eerder vorig jaar in handen via de overname van het Amerikaanse CytoSen Therapeutics. "Ondanks de tegenslag ben ik trots op de beslissingen die ons team heeft genomen en ik ben van mening dat we in 2020 zijn uitgegroeid tot een sterkere organisatie", aldus Lahr die verder niets los liet over de financiële vooruitzichten in het nieuwe jaar.