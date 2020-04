Gepubliceerd op | Views: 1.802

AMSTERDAM (AFN) - Er zit weinig rek meer in de prijs van een aandeel van chipmachinebouwer ASML nu er door de coronacrisis veel onzekerheid is in de chipsector. Dat zeggen analisten van KBC Securities die hun beleggingsadvies daarom verlagen naar hold, waar dat eerder nog buy was. Ook het koersdoel werd met 10 euro verlaagd tot 290 euro.

De marktvorsers wijzen erop dat de koers van ASML vrijwel terug is op het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de markt aanzienlijk onzekerder is geworden. Wel houdt KBC vol dat ASML dankzij zijn vooruitstrevende EUV-technologie in een unieke positie zit. Daardoor kan het bedrijf zelf de prijzen bepalen en regelmatig terugkerende omzet genereren met onderhoud van de machines.

Voor de langere termijn kan de coronacrisis de chipsector zelfs een steun in de rug geven. De analisten denken dat er ook na de crisis wel eens veel meer thuis gewerkt zou kunnen worden wat meer cloudservers vereist. Ook zou de groei van webwinkels wel eens door kunnen zetten en zetten ontwikkelingen als 5G, kunstmatige intelligentie en virtual reality de komende jaren naar verwachting door.

Het aandeel ASML sloot woensdag op 276,50 euro.