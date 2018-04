Kosten gaan voor baat uit bij IEX Group

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Leverancier van online beleggersinformatie heeft zijn omzet vorig jaar met meer dan een tiende opgekrikt. De kosten gingen evenwel voor de baat uit, want het beursgenoteerde bedrijf zette wel weer een verlies in de boeken.

De opbrengsten bedroegen 3,3 miljoen euro. Dat is 12 procent meer dan in 2016 in de boeken ging. De omzetgroei was onder meer te danken aan investeringen die IEX deed bovenop de kosten voor de normale bedrijfsvoering. Dit heeft wel geleid tot een negatief resultaat na belastingen van 998.000 euro.

IEX rekent voor 2018 op verdere omzetgroei en verbetering van de bedrijfswinst (ebitda). Het bedrijf houdt wat betreft de ebitda onverminderd vast aan de doelstelling van 2 miljoen euro voor 2020.

Beleggingsoplossingen

Naar eigen zeggen heeft de onderneming in het boekjaar 2017 de ,,eerste concrete stappen'' gezet voor het uitvoeren van zijn ingezette nieuwe strategie. Naast de traditionele media-activiteiten ontwikkelt IEX zich als financiële dienstverlener, door op een toegankelijke manier direct toepasbare beleggingsinformatie en beleggingsoplossingen aan te bieden.

In 2018 volgen ook weer verdere investeringen voor de groei op het vlak van premium abonnementen en de ontwikkeling van financiële diensten en mediaproducten. Ook worden volgende stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuw platform dat het mogelijk maakt om content, transacties en portefeuilles te combineren. Voor verdere financiering van de investeringen is IEX van plan om een obligatielening uit te schrijven, zo maakte het bedrijf tevens bekend.