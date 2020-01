'Grote uitdaging Shell bij aandeleninkoopprogramma'

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het zal zeer uitdagend worden voor Shell om voor het einde van dit jaar zijn aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar af te ronden. Dat verklaarde Redburn naar aanleiding van de cijfers van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern.

Shell had al gewaarschuwd dat het inkoopprogramma vertraging zou kunnen oplopen vanwege uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf kondigde aan een nieuwe tranche van maximaal 1 miljard dollar te gaan inkopen tot eind april. Dat was 2,75 miljard dollar bij de voorgaande tranche. RBC zei dat het verstandig is dat Shell het inkooptempo vertraagt en dat deze vertraging al grotendeels was verwerkt in de koers van Shell. RBC heeft een sector perform-advies voor Shell.

ING zei dat het teleurstellend is dat Shell zijn aandeleninkoop afzwakt en dat de oorspronkelijke doelstelling om het programma eind dit jaar af te ronden waarschijnlijk niet gehaald zal worden. De bank dat het totale inkoopbedrag eind dit jaar zal uitkomen op 19 miljard dollar. Volgens ING geeft Shell nu voorrang aan schuldafbouw in plaats van de inkoop van aandelen. Het advies is hold en het koersdoel is 30 euro.

Het aandeel Shell noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur een min van 4,8 procent op 24,04 euro. Daarmee was Shell de grootste verliezer in de AEX-index.