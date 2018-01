ABN AMRO steekt geld in digitaal beveiliger

Gepubliceerd op | Views: 1.243 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO steekt via zijn Digital Impact Fund geld in het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Behaviosec. De bank spreekt van een ,,strategische investering" waarmee het ook toegang krijgt tot de laatste ontwikkelingen op het gebied digitale beveiliging.

Cyberveiligheid is een kernthema voor ABN AMRO, dat recent nog doelwit was van een DDoS-aanval. Volgens de bank moeten klanten er op kunnen vertrouwen dat persoonlijke data en tegoeden uitstekend beveiligd. ABN gaat de komende tijd onderzoeken hoe de techniek van Behaviosec ingezet kan worden voor verbetering van de dienstverlening.

Het exacte bedrag dat ABN in Behaviosec steekt werd niet gemeld. De investering van de bank is onderdeel van een financieringsronde waarmee door de Amerikanen in totaal 17,5 miljoen dollar werd opgehaald. Naast ABN behoorden ook Trident Capital Cybersecurity en Cisco Investment tot de kredietverstrekkers.