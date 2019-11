Altice verliest Franse rechten Champions League

Gepubliceerd op | Views: 1.197 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecomconcern Altice Europe raakt de uitzendrechten voor de UEFA Champions League in Frankrijk kwijt. Betaalzender Canal+ en BeIN Sports mogen de voetbalwedstrijden per 2021 drie seizoenen lang uitzenden. Naar verluidt betalen zij daarvoor 375 miljoen euro per jaar.

BeIN zal 104 wedstrijden uit het toernooi laten zien. Canal+ mag 34 topduels uitkiezen.

Altice wist de uitzendrechten voor het miljoenenbal in 2017 te verwerven. Het concern betaalde daarvoor 370 miljoen euro per seizoen. Kenners menen dat Altice de uitzendrechten in mindere mate nodig heeft, omdat het concern door een andere aanpak klanten wist te behouden.

Voor Canal+ is het verwerven van de rechten een opsteker nadat het vorig jaar de uitzendrechten van de hoogste Franse voetbalcompetitie verloor aan het Spaanse Mediapro. De Franse zender had de voorbije dertig jaar patent op de Ligue1-wedstrijden.