Franse inflatie iets sterker gestegen

PARIJS (AFN) - De Franse inflatie is in november gestegen naar 1 procent op jaarbasis, van 0,8 procent in oktober. Dat maakte het Franse statistiekbureau bekend op basis van een voorlopige raming.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Op maandbasis stegen de Franse consumentenprijzen met 0,1 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd een inflatie opgemeten in Frankrijk van 1,2 procent op jaarbasis en 0,1 procent op maandbasis.

Het statistiekbureau kwam ook met definitieve cijfers over de groei van de Franse economie in het derde kwartaal. De groei bleef daarbij onveranderd op 0,3 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis werd de groei opwaarts herzien tot 1,4 procent, van een eerder gemelde 1,3 procent.