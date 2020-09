Consumentenvertrouwen VS stijgt flink

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in september fors gestegen. De toename, als gevolg van een rooskleuriger beeld van de economie en de banenmarkt, was de grootste in zeventien jaar. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board bekend.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een niveau van 101,8 tegen een herziene stand van 86,3 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een lichte stijging naar 90. De stand van de graadmeter ligt nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis.