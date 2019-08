Economie Brazilië ontloopt recessie

Gepubliceerd op | Views: 535 | Onderwerpen: Brazilië, recessie

BRASILIA (AFN/BLOOMBERG) - De Braziliaanse economie heeft in het tweede kwartaal een recessie ontlopen. De grootste economie van Zuid-Amerika groeide in de afgelopen periode met 0,4 procent op kwartaalbasis, na een herziene krimp met 0,1 procent in de voorgaande periode, aldus cijfers van het nationale statistiekbureau.

Er is sprake van een technische recessie bij twee kwartalen met economische krimp op rij. De neergang in de eerste drie maanden van dit jaar was de eerste krimp voor de economie van Brazilië sinds 2016. De groei in het tweede kwartaal viel sterker uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een plus van 0,2 procent gerekend.

Het meevallende groeicijfer is een opsteker voor de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die in januari aantrad. Hij had beloofd om de economie nieuw leven in te blazen.