BASF verkoopt pigmentdivisie

Gepubliceerd op

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF verkoopt zijn pigmentdivisie aan het Japanse DIC voor 985 miljoen euro. De verkoop moet voor het einde van 2020 worden afgerond.

DIC houdt zich onder andere bezig met inkt voor printers. Bronnen hadden eerder deze maand al gemeld dat BASF een verkoop van de activiteiten aan DIC onderzocht. De pigmentdivisie van het Duitse bedrijf was in 2018 goed voor een omzet van 992 miljoen euro. De kleurstoffen worden onder meer gebruikt in verf en plastics.