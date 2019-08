Advies Wolters Kluwer omhoog bij BofAML

Gepubliceerd op | Views: 252 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Het advies op het aandeel Wolters Kluwer is door analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofAML) verhoogd naar neutral van underperform. Ook het koersdoel is daarbij opgevoerd, van 55 euro naar 67 euro.

De bank schreef een rapport over de Europese mediasector. Daar zijn de marktvorsers wat defensiever over geworden, onder meer doordat macro-economische trends aan het verslechteren zijn. Adviezen voor JCDecaux, TF1 en M6 werden verlaagd, terwijl BofAML een voorkeur blijft houden voor Vivendi, Relx, Informa en Adevinta, met koopadviezen.

Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag op 63,92 euro, Relx eindigde op 21,63 euro.