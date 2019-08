Pernod beloont aandeelhouders na winstsprong

Gepubliceerd op | Views: 325

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse drankenproducent Pernod Ricard gaat zijn aandeelhouders belonen, na de grootste winstsprong in zeven jaar tijd. De onderneming kondigde aan voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.

Pernod Ricard profiteerde onder meer van een sterkere vraag naar zijn dranken uit China. Al met al steeg de winst in het afgelopen boekjaar dat liep tot en met juni met bijna 9 procent tot bijna 2,6 miljard euro. In China verdiende de onderneming 21 procent meer dan een jaar eerder. Het Franse concern is onder meer eigenaar van Monkey 47 gin en Martell cognac .

Pernod Ricard ligt al enige tijd onder vuur van de activistische belegger Elliott Management, die vorig jaar een belang nam in de onderneming. Elliott drong er bij de Fransen op aan de winstgevendheid op te krikken. Ook beklaagde de activist zich over slecht bestuur.