HAL voelt lagere beurswaarde Boskalis

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft in het eerste halfjaar een fors lagere winst geboekt. Dat komt vooral door de gedaalde beurswaarde van baggeraar Boskalis, waar HAL een belang in heeft. Ook de deelneming in optiekconcern GrandVision werd minder waard. Die in tankopslagbedrijf Vopak was wel goed voor een beter resultaat.

De nettowinst van de investeerder bedroeg 48 miljoen euro, van 229 miljoen euro een jaar eerder. HAL doet geen uitspraak over de winst in heel 2018.

De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde, kwam aan het eind van het kwartaal uit op bijna 11,6 miljard euro. Dat is 320 miljoen euro minder dan eind vorig jaar.