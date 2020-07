Auto-importeur Louwman neemt branchegenoot over

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: autoindustrie

DEN HAAG (AFN) - Autodealer en -importeur Louwman wil Automotions overnemen. Dat blijkt uit een melding van de Autoriteit Consument & Markt.

Louwman importeert auto's van de merken Toyota en Lexus en is ook dealer van die merken in grote delen van het land. Daarnaast verkoopt het bedrijf vrachtwagens van Mercedes-Benz. Het in Zeeland en het westen van Noord-Brabant actieve Automotions is dealer van de merken Mercedes-Benz, smart en Peugeot.