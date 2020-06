Cosmeticabedrijf Coty koopt zich in bij merk Kim Kardashian

Gepubliceerd op | Views: 338

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty heeft een belang genomen in het schoonheidslabel van realityster Kim Kardashian. Het bedrijf koopt 20 procent van de aandelen van KKW voor een bedrag van 200 miljoen dollar. De Britse zakenkrant Financial Times meldde voor de bekendmaking al dat Coty ook een optie had bedongen om een meerderheid van KKW in handen te krijgen.

Eerder werd bekend dat Kardashians partner voor haar schoonheidslijn, Seed Beauty, naar de rechter stapte vanwege de mogelijke deal tussen KKW en Coty. Seed wil niet dat handelsgeheimen aan Coty worden overgedaan als onderdeel van de overeenkomst. Volgens Seed zou Coty daarmee een oneerlijk concurrentievoordeel hebben. De kwestie had de onderhandelingen met Coty kunnen vertragen.

De mogelijke samenwerking tussen KKW en Coty komt slechts maanden nadat de cosmeticamaker een deal ter waarde van 600 miljoen dollar sloot met Kim Kardashians zus Kylie Jenner. Ook Seed heeft een deal met Jenner.