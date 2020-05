Pakketbezorgers vragen om meer alternatieve bezorgpunten

quote: MartijnN1932 schreef op 29 mei 2020 10:01:

[...]

Nou als Post NL wordt verplicht om meer locaties te openen als bezorgpunten

dan gaat dat aardig in de kosten lopen, immers meer vaste lasten

terwijl bezorgers worden betaald per aantal postpakketten.



dus de verwachting is dat PostNL meer kosten krijgt hierdoor..

[...]Nou als Post NL wordt verplicht om meer locaties te openen als bezorgpuntendan gaat dat aardig in de kosten lopen, immers meer vaste lastenterwijl bezorgers worden betaald per aantal postpakketten.dus de verwachting is dat PostNL meer kosten krijgt hierdoor..

Klopt niets van. De bezorgpunten zijn niet van Postnl, maar het zijn lokale winkels, die, uiteraard tegen een vergoeding, deze dienst verzorgen. Probleem is daar weer, dat winkel-/opslagruimte per m2 + personeel eigenlijk te duur is per pakket om er iets aan te verdienen. Veel winkels willen er dus niet aan om deze dienst te leveren.Daarnaast concurreren de diverse pakketbezorgers elkaar ook nog eens kapot, terwijl ze eigenlijk goed afspraken zouden moeten maken over wat er per pakket doorgerekend mag worden. Maar dat mag dan weer niet van de regering, omdat dat kartelafspraken zijn, die verboden zijn.Dus eigenlijk is het geklets van de ACM, want er wordt geen oplossing geboden. Commercieel gezien is die er namelijk niet op dit moment.Alleen als er goedkope ruimtes beschikbaar komen in winkelcentra, met goedkope krachten, dan zou het kunnen werken. Misschien een optie om dit o.a. aan voedselbanken en kringloopwinkels aan te bieden. Daar zijn veel vrijwilligers werkzaam en het levert ze ook nog wat op.