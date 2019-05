Testresultaten Galapagos op congres Madrid

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Gilead Sciences en Galapagos publiceren op het jaarlijkse Europese congres voor reumatologie in Madrid op 12-15 juni testresultaten over filgotinib. Bij de presentaties zitten ook de tussentijdse resultaten na 24 weken van de lopende FINCH 1 en FINCH 3 Fase 3-studies waarin filgotinib wordt onderzocht bij volwassen reumapatiënten.

"Deze data sterken ons in onze overtuiging dat filgotinib het in zich heeft om een significant verschil te maken voor reumapatiënten, zowel in een vroeg stadium van de ziekte als laat in de behandeling wanneer andere middelen hebben gefaald", aldus John McHutchison, wetenschaps- en onderzoeksdirecteur van Gilead. "De FINCH-resultaten laten de groeiende sterkte en omvang van de pijplijn van Gilead zien in ontstekingsziekten, en onze inzet om de vooruitzichten voor patiënten te verbeteren, zowel met filgotinib als met onze bredere pijplijn in ontstekingsziekten."

"Dit congres is voor ons de eerste gelegenheid om de resultaten van FINCH 1 en 3 in reuma te presenteren", zei Walid Abi-Saab, medisch topman van Galapagos. "Deze resultaten tonen het potentieel van filgotinib om tegemoet te komen aan onbeantwoorde medische noden van mensen die leven met deze slopende ziekte."