'Noodzakelijke aanpassingen bij ArcelorMittal'

AMSTERDAM (AFN) - ArcelorMittal, de grootste staalmaker ter wereld, neemt het voortouw in "noodzakelijke" aanpassingen in zijn productie om de markt weer in balans te brengen. Dat concludeert een analist van Jefferies.

ArcelorMittal schroefde zijn productie voor de tweede keer in korte tijd terug. De markt heeft te maken met moeilijke omstandigheden, zoals de handelsoorlog en een overvloedig aanbod van goedkoper staal uit andere landen. Volgens Jefferies (koopadvies) is de aanpassing negatief in termen van volume en kosten, maar is de stap ook onontkoombaar voor de middellange termijn.

Morgan Stanley (overweight) ziet de productieverlaging als een teken dat het aanbod op de korte termijn laag blijft. Dat strookt niet met de eerdere voorspellingen van het bedrijf en van de analist.

ArcelorMittal stond omstreeks 12.20 uur met een daling van 3,7 procent onderaan in de AEX op 13,60 uur.