Belgische overname voor Hunter Douglas

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: België

ROTTERDAM (AFN) - Hunter Douglas neemt de Belgische producent van zonweringstoffen Copaco Screenweavers over. Dat maakte de raambekleder woensdag bekend zonder het afgeven van financiële details.

Copaco Screenweavers is gevestigd in Bavikhove en had vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro. Er werken 125 mensen bij de onderneming, die zelfstandig en met het huidige bestuur blijft opereren.