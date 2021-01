Europese beurzen flink lager in nerveuze handel

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag flink omlaag gegaan tijdens een nerveuze handelssessie. De aandacht bleef vooral uitgaan naar de beursgekte en de grote koersschommelingen op Wall Street rond bedrijven waar kleine beleggers zich via sociale media achter hebben geschaard. Daarnaast verwerkten beleggers de resultaten van grote Europese bedrijven als Daimler, Ericsson, BBVA en Hennes & Mauritz (H&M).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent lager op 639,38 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 960,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,6 procent.

Nokia won 2,7 procent in Helsinki. De Finse maker van netwerkapparatuur behoort tot de groep bedrijven waarvan populaire apps voor kleine beleggers als Robinhood de handel hebben beperkt. Robinhood gaf aan dat beleggers die handelen via de app hun posities in onder andere GameStop, BlackBerry, Bed Bath & Beyond en Nokia alleen nog kunnen afbouwen. De maatregel is volgens Robinhood nodig wegens recente heftige koersbewegingen rond deze bedrijven.

Signify zakt in MidKap

AkzoNobel daalde 1,4 procent in de AEX. Het verfconcern heeft een bindend bod van 1,4 miljard euro uitgebracht op zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Eerder deze maand maakte Akzo al bekend interesse te hebben in Tikkurila. Met het bod ontketent het bedrijf een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG.

In de MidKap zakte Signify 1,6 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland. Vastgoedbedrijf WDP, dat ook met cijfers kwam, dikte 2,6 procent aan. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel. Beursintermediair Flow Traders (plus 1,9 procent) profiteerde van een koopadvies van Jefferies.

Ericsson dikte 9 procent aan in Stockholm. De Zweedse maker van telecomapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij sterke verkoop van apparatuur voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Ook profiteerde het bedrijf van het verbod in veel landen op het gebruik van apparatuur van de Chinese concurrent Huawei. SSAB steeg 6,5 procent. Het Zweedse staalbedrijf heeft zich teruggetrokken uit de overnamegesprekken rond het hoogovencomplex van Tata Steel in IJmuiden.

De euro was 1,2104 dollar waard, tegen 1,2122 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 52,04 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 55,39 dollar per vat.