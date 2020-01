Kleisterlee vertrekt als commissaris bij Shell

Gepubliceerd op | Views: 511

DEN HAAG (AFN) - Voormalig Philips-topman Gerard Kleisterlee is aan zijn laatste maanden bezig als niet-uitvoerend directeur bij Shell. Na negen jaar die rol bij het olie- en gasconcern te hebben vervuld, is hij niet beschikbaar voor nog een termijn. Ook zijn collega Linda Stuntz vertrekt na negen jaar uit de board of directors.

Kleisterlee wordt als vice-voorzitter opgevolgd door Euleen Goh. Neil Carson wordt zijn opvolger als hoofd van de commissie die beslist over de beloning van de bestuurders van Shell. Alle wijzigingen gaan in tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 mei. Daar moeten Goh en Carson wel eerst worden herkozen.