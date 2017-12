Value8-investering Ceradis vergroot omzet

Gepubliceerd op | Views: 216 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

WAGENINGEN (AFN) - Ceradis heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar 2017 een hogere omzet geboekt. De maker van natuurvriendelijke plantenvoedings- en gewasbeschermingsproducten maakte dat donderdag bekend zonder concrete cijfers te noemen. Ceradis is voor ruim twee derde in handen van Value8.

Ceradis had in de eerste zes maanden een omzet van circa 1,9 miljoen euro. Hoeveel daar in de drie maanden erna bij is gekomen, is onduidelijk, maar het bedrijf meldt dat de ,,positieve trend is voortgezet'' en verwacht ook voor heel 2017 ,,sterke groei''.

De omzetgroei is deels te danken aan de toegenomen verkopen van Ceraxel, een middel tegen schimmels dat in Frankrijk en Italië door druivenboeren wordt gebruikt. De Zwitserse zadenhandelaar en fabrikant van landbouwbestrijdingsmiddelen Syngenta verkoopt dat product in die landen.

Value8 onderzoekt een beursgang van Ceradis, liet de investeringsmaatschappij eerder dit jaar weten.