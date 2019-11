AFM maakt controles diploma's efficiënter

Gepubliceerd op | Views: 530 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan voortaan eenvoudig informatie over de vakbekwaamheid van financieel dienstverleners opvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo kan de toezichthouder direct controleren of ze over alle wettelijk verplichte diploma’s beschikken.

Een en ander is mogelijk doordat de AFM een samenwerkingsverband is aangegaan met met DUO. De afspraken zijn bedoeld om controles efficiënter te laten plaatsvinden, zowel voor de financieel dienstverleners als voor de toezichthouder.

Financieel dienstverleners moeten zich houden aan wettelijke vakbekwaamheidseisen. Een daarvan is de diplomaplicht voor adviserende medewerkers. Als er geen diploma in het register staat, neemt de AFM alsnog schriftelijk contact op met de betreffende vergunninghouder.