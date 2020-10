Adyen groeit met hulp van online winkelaars

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsbedrijf Adyen heeft afgelopen kwartaal de markt verder zien herstellen. De door het bedrijf verwerkte betalingen kwamen na een dip in maart en april in het derde kwartaal weer uit op het niveau van begin dit jaar. Adyen zag de verwerkte betalingen op reisgebied wel achterblijven, maar met name webwinkels doen het juist beter dan ooit.

In totaal verwerkte Adyen voor 77 miljard euro aan betalingen in de maanden juli, augustus en september. Dat was ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Ook de omzet ging met ongeveer een kwart omhoog tot 169,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was 101,2 miljoen euro en de winstmarge kwam uit op 60 procent.

Ondanks de coronacrisis sluit Adyen nog in het gebruikelijke tempo nieuwe verkopers aan op zijn betaaldiensten. In het derde kwartaal pakten sommige bedrijven weer uitbreidingen op die eerder op een laag pitje waren gezet als gevolg van coronamaatregelen.

Adyen, dat betalingen verwerkt voor onder meer Facebook, Spotify, Uber en Netflix, wist in het tweede kwartaal nog te profiteren van de problemen bij zijn Duitse branchegenoot Wirecard. Ook werden de resultaten toen gestuwd door de grote toename van het online winkelen als gevolg van de pandemie.