Nivea-maker Beiersdorf groeit weer na terugval door corona

HAMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Maker van verzorgingsproducten Beiersdorf, het bedrijf achter onder meer Nivea, groeide de afgelopen periode weer nadat de omzet twee kwartalen flink was teruggelopen. De vraag naar zalf en pleisters herstelde, maar de verkoop van exclusievere merken bleef achter omdat er nog steeds weinig reizigers op vliegvelden taxfreewinkels bezoeken.

De dermocosmetica-tak, waaronder de huidherstellende zalf Eucerin Aquaphor valt, groeide wereldwijd met ruim 15 procent op jaarbasis. De vraag naar pleisters groeide de afgelopen periode ook weer, onder meer in de categorieën wondverzorging en sport. Ook de verkopen in de zelfklevende productentak Tesa herstelden.

Het onderdeel La Prairie, waar een potje dagcrème bijna 200 euro kost, had door het gebrek aan internationaal reisverkeer nog steeds het meeste last van de coronapandemie, en noteerde een teruggang van ruim 34 procent.

De totale omzet van Beiersdorf groeide in het derde kwartaal met 0,2 procent op jaarbasis. Over de eerste negen maanden van het jaar blijft nog een min staan van ruim 7 procent. Beiersdorf verwacht het omzetverlies van het eerste halfjaar niet meer goed te maken in 2020. Ook de winstmarge zal dit jaar aanzienlijk lager zijn dan ten opzichte van 2019.