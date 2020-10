KPN positiever over winstgevendheid in heel 2020

DEN HAAG (AFN) - Telecomconcern KPN is positiever gesteld over de winstgevendheid in heel 2020, na naar eigen zeggen solide prestaties in het derde kwartaal. Het bedrijf geeft nu een meer concrete prognose voor zijn bedrijfsresultaat in heel dit jaar dat volgens KPN aan de bovenkant van de eigen verwachtingen ligt.

Volgens KPN zal het aangepaste resultaat dit jaar uitkomen op meer dan 2,3 miljard euro, wat hoger zou zijn dan een jaar eerder. KPN had eerder een verwachting voor een stabiel tot bescheiden hogere winst uitgesproken. De telecomaanbieder profiteert vooral van kostenbesparingen.

De omzet lag in de afgelopen periode op 1,3 miljard euro, een daling van ruim 5 procent op jaarbasis. KPN wees op extra tegenwind van de coronacrisis bij zijn zakelijke tak. In het afgelopen kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat 598 miljoen euro, gelijk aan een jaar terug. De nettowinst daalde wel met 58 procent tot 132 miljoen euro, maar dat kwam omdat vorig jaar werd geprofiteerd van de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Marktgeruchten

KPN zegt wel nog steeds last van de crisis te ondervinden omdat bedrijven investeringen in telecomdiensten en IT-projecten uitstellen. Ook staan de inkomsten uit internationale roaming onder druk omdat er vanwege de coronacrisis nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa worden ondernomen. Wel was er sterke groei van het aantal mobiele abonnees en glasvezelklanten.

Het bedrijf komt in november met een strategische update. Onlangs werd door bronnen aan persbureau Bloomberg gemeld dat de Zweedse investeerder EQT interesse heeft in een overname van KPN. De Zweden zouden met adviseurs praten over de mogelijkheden.

Topman Joost Farwerck van KPN wilde in een toelichting geen commentaar geven op de "marktgeruchten" rond EQT. Hij zei wel dat het bedrijf bereid is om te luisteren naar partijen die met overnamevoorstellen komen, maar dat de focus ligt op het uitvoeren van de eigen strategie.