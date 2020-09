Musk verwacht 20 miljoen Tesla's per jaar te bouwen vóór 2030

Gepubliceerd op | Views: 208

PALO ALTO (AFN) - Elon Musk denkt dat Tesla voor 2030 jaarlijks 20 miljoen auto's kan maken. De topman van de Amerikaanse maker van elektrische auto's deed zijn uitspraken op Twitter. Het doel is ambitieus, want vorig jaar rolden er 365.000 Tesla's van de band.

Dat laatste onderkent Musk ook. Hij geeft aan dat een "constante uitstekende uitvoering" van het bouwproces daarvoor noodzakelijk is. Mogelijk speelt ook het plan voor een goedkopere, kleine Tesla van 25.000 dollar een belangrijke rol bij het halen van dergelijke getallen. Die auto noemde Musk onlangs voor het eerst.

Musk verwacht verder dat alle automakers samen binnen zeven jaar 30 miljoen elektrische auto's per jaar produceren. Mogelijk is dat ook al in zes of vijf jaar haalbaar, maar dat laatste acht hij onwaarschijnlijk. "Een extra jaar maakt een enorm verschil als het gaat om exponentiële groei."