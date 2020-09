Producentenvertrouwen neemt verder toe in september

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Ondernemers in de industrie waren in september voor de vijfde maand op rij minder negatief. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde en ondernemers waren ook positiever over hun voorraden gereed product. Wel waren ze somberder over de verwachte bedrijvigheid, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het producentenvertrouwen ging van min 5,4 in augustus naar min 4,8 in september. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,4. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april 2020 de laagste waarde op min 28,7. Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Het statistiekbureau constateerde ook dat er meer ondernemers zijn die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen, dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.

In de hout- en bouwmaterialenindustrie was het vertrouwen het meest positief. Ook de ondernemers in de aardolie- en chemische industrie waren positief. In de overige branches, zoals transportmiddelen of de papier- en grafische branche, waren producenten echter negatief. Ondernemers in de metaalindustrie waren het meest negatief.