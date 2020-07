KBC verhoogt advies voor Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 677 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Arcadis heeft in het tweede kwartaal veel beter gepresteerd dan verwacht en heeft laten zien zijn winstmarges te kunnen behouden in moeilijke omstandigheden, menen analisten van KBC Securities. Aangezien de waardering van Arcadis lager is dan die van veel branchegenoten, verhoogt KBC zijn advies naar buy, waar dat eerder nog accumulate was. Het koersdoel blijft op 22 euro.

De marktvorsers schrijven dat Arcadis met de cijfers een homerun heeft geslagen. De operationele winst (ebita) viel veel beter uit dan verwacht en ook de zorgen over de schuldenlast zouden weggenomen moeten zijn. KBC vindt wel dat de situatie bij architectuurdochter Callison zorgelijk blijft en verwacht dat de coronacrisis de handel in het toch wat cyclische aandeel zal beïnvloeden.

ING noemt de resultaten van Arcadis ook veel beter. Niet alleen de ebita sprong er daarbij uit voor de analisten, maar ook de beperkte omzetdaling en de operationele kasstroom. Een tweede golf van het coronavirus zou nog pijn kunnen doen, maar de coronacrisis biedt ook kansen omdat er veel meer aandacht is voor de opwarming van de aarde en de aanpak van problemen die aar uit voort komen. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel van Arcadis stond na ongeveer 25 minuten handel 17,5 procent hoger op 19,18 euro en was daarmee de koploper in de MidKap.