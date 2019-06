Kiadis: vertraging EU-goedkeuring ATIR101

Gepubliceerd op | Views: 754 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma rekent op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. Daardoor loopt de geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten in de Europese Unie vertraging op.

Kiadis had eerder gerekend op goedkeuring voor het einde van dit jaar. De biotechnoloog is bezig met het aanvragen van goedkeuring voor ATIR101, het belangrijkste middel van het bedrijf, en is daarover in gesprek met het EMA. Er wordt nu verwacht dat in 2020 mogelijk voorwaardelijk groen licht van de toezichthouder komt.

Verder zei Kiadis dat de inschrijving van patiënten voor de wereldwijde fase 3-studie met ATIR101 volgens schema verloopt voor afronding in 2021, ter ondersteuning voor mogelijke goedkeuring in de Verenigde Staten.