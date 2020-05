ACM krijgt extra bevoegdheden in telecommarkt

Gepubliceerd op | Views: 466

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen op de telecommarkt. De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de regeling om een 'duopolie' van de twee belangrijkste telecombedrijven in Nederland, KPN en VodafoneZiggo te voorkomen.

Met de extra bevoegdheden kan de toezichthouder KPN en VodafoneZiggo verplichten om hun vaste netwerk open te stellen aan aanbieders die geen eigen netwerk hebben. Zonder de regeling voorzag de ACM problemen op het gebied van concurrentie.

Eerder besloot een rechter dat KPN en VodafoneZiggo niet verplicht waren om concurrenten toe te staan hun netwerken te gebruiken. Daarmee was de ACM tandeloos. De toezichthouder juicht de nieuwe wetgeving toe.

Volgens KPN gaat het om Europese regels die eind dit jaar voor alle lidstaten en alle telecombedrijven gaan gelden. De facto verandert er volgens een zegsman niets. "Het netwerkt van KPN was, is en blijft open, zoals dit al jaren het geval is." Hij benadrukt dat in Nederland ook voldoende ruimte is voor gezonde concurrentie.