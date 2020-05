Nieuwe data Kiadis bij ISCT-presentatie

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma presenteert donderdag ook nieuwe gegevens over zijn NK-celtherapie op het virtuele jaarcongres van de International Society of Cell & Gene Therapy (ISCT). Het bedrijf maakte eerder al bekend dat een samenvatting is geaccepteerd.

De informatie die Kiadis zal presenteren toont volgens wetenschapsdirecteur Robert Friesen aan dat het Kiadis-platform nog verder kan worden verbeterd.