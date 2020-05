Basic-Fit schiet omhoog na sportschoolbesluit

Gepubliceerd op | Views: 1.333

AMSTERDAM (AFN) - De opening van sportscholen per 1 juli, is goed nieuws en een grote opluchting voor sportscholenuitbater Basic-Fit. Dat zeggen analisten van KBC Securities donderdag. De koers van het aandeel schoot op Beursplein 5 omhoog.

Voorwaarde voor de vervroegde opening is volgens premier Mark Rutte wel "dat het veilig kan". Daarbij is een harde voorwaarde dat er "strakke adviezen liggen" van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Met andere landen waar sportscholen openen of mogelijk op korte termijn al open zouden mogen, ziet de situatie er volgens de kenners goed uit. Ze merken wat betreft Nederland op dat eerst 1 september als openingsdatum werd gegeven. Nederland is goed voor 27 procent van de omzet van Basic-Fit maar is op winstniveau belangrijk gezien het feit dat alle filialen "volwassen" zijn.

Verrassing

KBC hanteert een buy-advies op het aandeel Basic-Fit. Ook ING hanteert een buy-advies. De analisten van die bank noemen de overheidsbeslissing een verrassing. Zij wijzen er ook op dat Basic-Fit gezien zijn digitale kracht goed in staat moet zijn om de tijdsperioden dat klanten mogen sporten te managen. Daarmee kunnen ze ook hun abonnementen volledig intact houden, waarschijnlijk in tegenstelling tot concurrenten.

Daar staat onder meer tegenover dat als er een nieuwe coronagolf komt met lockdowns, dit een serieuze bedreiging is voor de sector. Bij langdurige sluitingen zou de balans onder druk komen te staan, aldus ING.

Het aandeel Basic-Fit stond omstreeks 09.40 uur 13,6 procent hoger op 22,95 euro.