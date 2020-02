Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De Belgische bank KBC Securities heeft zijn koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 59 naar 68 euro. Reden voor de bank de waarde van het aandeel hoger in te schalen is de publicatie van de jaarcijfers die volgens de kenners beter waren dan voorzien. Het advies hold blijft in stand.

Wat er voor KBC vooral uitspringt is de verwachte winstgroei per aandeel van 7 procent dit jaar, bovenop de toch al sterke resultaten in 2019. Daarbij wijst KBC onder meer op de beter dan verwachte omzet, winst en het aangepaste bedrijfsresultaat.

Volgens KBC zal Wolters Kluwer minder gaan profiteren van overnames om de groei aan te jagen. KBC voorziet voor Wolters dit jaar een autonome omzetgroei van 4,1 procent en een winstgroei van 6,6 procent.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde vrijdag omstreeks 09.35 uur 3 procent lager op 66,80 euro in een 4 procent lagere AEX-index.