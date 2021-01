Reddit-beleggers zetten nu American Airlines fors hoger

AFM inzake manipulatie:



Het is voor een ieder verboden om de markt te manipuleren. Het verbod op marktmanipulatie geldt niet alleen voor instellingen, maar ook voor natuurlijke personen.Marktmanipulatie valt uiteen in vier delen:Het is verboden om:



a een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van die financiële instrumenten;



b een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden;



c een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding; of;



d informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten, terwijl de verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is. De reikwijdte van dit verbod is zeer breed.



Bij de invulling van het begrip 'financiële instrumenten' betreft het financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel, of waarvoor toelating tot die handel is aangevraagd, op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit die gelegen is of werkzaam is in Nederland danwel in een andere lidstaat, danwel op een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem die is gevestigd en van overheidswege is toegelaten in een staat die geen lidstaat is. Als de overtreding van het verbod op marktmanipulatie plaatsvindt vanuit Nederland in een andere lidstaat is dit in Nederland strafbaar, maar dan is de toezichthouder van de andere lidstaat de primaire toezichthouder en niet de AFM. Wel kunnen Europese toezichthouders in grensoverschrijdende gevallen informatie met elkaar uitwisselen, assistentie verlenen en een gezamenlijke handhavingstrategie vaststellen.De AFM heeft de bevoegdheid om categorieën transacties of handelsorders aan te merken als transacties of handelsorders die onder de bovengenoemde categorieën a tot en met d geacht worden te vallen.