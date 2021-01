Producenten industrie voor het eerst sinds begin crisis positief

DEN HAAG (ANP) - De producenten in de industrie waren deze maand voor het eerst sinds maart vorig jaar, toen de coronacrisis begon, weer positief gestemd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van zijn maandelijks meting van het producentenvertrouwen.

Producenten werden voornamelijk positiever over de bedrijvigheid die ze verwachten en de orderportefeuille van hun bedrijven. Dat leidde tot een stand van het vertrouwen van 0,6. In december was de stand nog min 0,4.

Overigens zijn alleen bedrijven in de elektrotechnische en machine-industrie en de metaalindustrie deze maand positiever geworden dan in december. In alle andere categorieën zagen producenten het juist minder rooskleurig in. Desondanks was de hout- en bouwmaterialenindustrie opnieuw de branche met het grootste vertrouwen. De voedings- en genotsmiddelenindustrie en de papier en grafische industrie zijn nog negatief gestemd.

In maart 2020 stond de index voor het laatst boven het nulpunt met een stand van 0,2. Een maand later werd de laagste stand van de afgelopen twintig jaar bereikt toen het vertrouwen kelderde en de index op min 28,7 kwam te staan. Sindsdien ging het vertrouwen telkens omhoog, met uitzondering van een kleine terugslag in oktober aan het begin van de tweede coronagolf.