'Update Brazilië SBM Offshore tweeledig'

Gepubliceerd op | Views: 1.544 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft weer voorzichtige stappen gezet in de afwikkeling van het omkoopschandaal in Brazilië. De update van voor het weekend was evenwel tweeledig. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over de maritiem dienstverlener. ING sprak van een stap vooruit die alom was verwacht, maar ook van een onverwachtse stap terug.

Enerzijds werd akkoord gegeven voor het ondertekenen van een clementieovereenkomst. Deze stap noemden KBC en ING positief. Anderzijds is de schadeclaim tegen een van de dochters van SBM minder positief nieuws. SBM maakte bekend de wettigheid van deze claim te onderzoeken en kon niet garanderen dat een ,,bevredigende oplossing" zal worden bereikt.

Volgens KBC toont de update de complexiteit van de kwestie waarbij ook weinig zichtbaarheid is wanneer SBM de zaak kan afronden. Totdat SBM de zaak achter zich weet te laten kan het bedrijf niet meedingen naar opdrachten van het Braziliaanse olieconcern Petrobras. De tender voor productie- en opslagschepen Sepia en Libra-1 moest SBM al aan zich voorbij laten gaan.

Verwachtingen hoog

ING meent dat de verwachtingen hoog waren omdat er al 1,5 jaar over een overeenkomst wordt onderhandeld. De nieuwe claim zorgt voor nieuwe onzekerheid, zeker omdat er geen tijdspad bekend is gemaakt. Volgens ING ligt het in de lijn der verwachting dat de zaak ook volgend jaar zal blijven spelen.

KBC hanteert een koopadvies op SBM met een koersdoel van 19 euro. ING heeft ook een advies buy met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel SBM stond woensdag omstreeks 09.45 uur nagenoeg vlak op 14,99 euro.