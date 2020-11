AEX begint met kleine plus

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus begonnen. De andere Europese beursgraadmeters openden overwegend licht lager. Beleggers deden het rustig aan bij gebrek aan richting van de Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten waren vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street vanwege koopjesfestijn Black Friday een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 608,08 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 906,77 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent. Frankfurt bleef vrijwel vlak.

Randstad steeg 1,5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak dankzij een positief rapport van Morgan Stanley. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat het herstel voor Europese uitzenders in 2021 door zal zetten en blijft daarom positief gestemd over de sector.

BAM en Heijmans wonnen tot 2,4 procent. De bouwbedrijven brengen per 31 december hun asfaltcentrales samen in een gezamenlijk bedrijf, dat AsfaltNU gaat heten. De samenvoeging moet zorgen voor meer efficiëntie bij het produceren van asfalt.